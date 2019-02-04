Может мы все же дождемся, когда дорога в объезд нашего города будет построена. Обсуждения реализации проекта «Обход Волгограда» уже ведутся. Проектирование первой очереди планируется завершить до 15 июня, до конца года стартуют строительные работы по возведению нового моста и развязок в Красноармейском районе. Завершение проектирования второго и третьего этапов намечены на май и октябрь 2020 года.

Напомним, что решение о необходимости возведения окружной магистрали было принято главой государства Владимиром Путиным; проект поддержан Минтрансом России и Росавтодором. Для оперативного решения возникающих вопросов в Волгограде создан проектный офис. Работы запланированы в три этапа, что позволит уже в ходе строительства постепенно снижать нагрузку на дорожную сеть Волгограда.

Добавим, возведение окружной магистрали позволит качественно изменить ситуацию в дорожной сфере Волгограда, вывести транзитные потоки за пределы города, вовлечь в хозяйственный оборот новые, пока не используемые территории, обеспечив их инфраструктурой. Что в целом даст возможность для дальнейшего развития Волгограда и всей Волгоградской области на десятилетия вперед.

:-P

февраль, 2019

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