В рамках встречи страноведческого цикла, которая пройдет 25 февраля в Волгоградской областной библиотеке для молодежи, волгоградцев приглашают познакомиться с культурой африканских стран. Встреча «Давайте познакомимся – Африка!» будет посвящена культуре, традициям и обычаям народов стран африканского континента. Гостями библиотеки станут студенты из Конго, Кении, Гвинеи, Ганы, Королевства Свазиленд.

Иностранные студенты познакомят волгоградскую молодёжь с удивительной Африкой, подарят всем желающим частичку этого непознанного и совершенно другого мира. Гости библиотеки расскажут о своей стране и её уникальных природных и культурно-исторических достопримечательностях, традициях и обрядах своих народов, продемонстрируют волгоградской аудитории мастерство игры на африканских барабанах Джембе, зажигательный национальный танец Королевства Свазиленд и современный африканский танец хип-хоп. А также проведут для всех желающих мастер-класс по плетению африканских косичек – модной и востребованной сегодня прическе.

Встреча будет проходить при содействии кафедры агротуризма и регионального краеведения и отдела международных связей ВолГАУ в Волгоградской областной библиотеке для молодёжи по адресу: ул. Череповецкая, 1. Начало в 10:00. Вход свободный. Справки по телефону 8(8442)94-45-44 (Белова Елена Михайловна).