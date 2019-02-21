День Толкина пройдет в ближайшее воскресенье в Волгоградской областной библиотеке для молодёжи. Поклонников «Властелина колец» ждет литературная игра «It will be MARVELlous» в жанре «разница переводов» для подростков.

Мероприятие состоится 24 февраля в 13:00. Гости библиотеки смогут пообщаться, обсудить биографию и творчество Джона Рональда Руэла Толкина, любимых персонажей и культовые экранизации Питера Джексона. Также всех желающих ждет увлекательный мастер-класс по созданию интересного аксессуара – накладных эльфийских ушек. А гвоздем программы станет выступление театра теней с постановкой «Битва пяти воинств и победа над драконом Смаугом».

Наличие у гостей тематических костюмов и атрибутов приветствуется! Все подробности по ссылке. Справки по телефону 8(8442)94-45-44 (Александра Мостякова).

24 февраля в 16:00 в Волгоградской областной библиотеке для молодёжи состоится литературная игра в жанре «разница переводов» «It will be MARVELlous» для подростков, желающих улучшить свои познания в английском языке.

Многие хотя бы раз в жизни мечтали стать супергероями. Спасать мир, как «Мстители», помогать слабым, как Человек-паук, быть храбрым, как Росомаха, и обаятельным, как Тони Старк. Персонажи Вселенной Marvel ведут увлекательную жизнь, полную приключений. Герои известных фильмов учат добру, взаимопомощи, дружбе, а ещё английскому языку. Участники игры «It will be MARVELlous» станут героями литературного приключения по мотивам фильмов и комиксов MARVEL, услышат голоса любимых героев в оригинале, а также узнают, как можно учить английский язык с удовольствием. Справки по телефону 8(8442)94-45-44 (Станислав Бергер).