В связи с ростом заболеваемости населения гриппом и ОРВИ в отдельных школах региона был введен карантин. Как сообщают в Управлении Роспотребнадзора в Волгоградской области, количество обращений с симптомами ОРВИ составило 17,1 тысяч, из них в Волгограде – 8,4 тысяч. Интенсивный показатель заболеваемости составил 67,9 на 10 тысяч населения области, что на 37% ниже эпидемического порога. В Волгограде уровень заболеваемости тоже ниже недельного порогового уровня – на 21%. Основное количество заболевших составляют дети в возрастной группе 7-14 лет, а также лица в возрасте от 15 лет и старше. Случаи гриппа регистрируются у 0,1% от общего числа заболевших.

Госпитализация потребовалась 3,6% больным, остальные пациенты выздоравливают в домашних условиях.

Сдерживанию роста случаев респираторных заболеваний среди детей способствует мера по приостановке образовательного процесса. На прошедшей 6-й неделе 2019 года были введены ограничения занятий для школьников 7-ми образовательных учреждений (в Волгограде, Камышине, Светлоярском районе). В отдельных классах 49 школ дети были разобщены на срок от 5 до 7 дней.

С профилактической целью необходимо сократить время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте, больше находиться на воздухе; при нахождении в помещениях следует соблюдать «респираторный этикет», прикрывать рот и нос при чихании и кашле салфетками, желательно однократного применения; промывать полость носа и рта, мыть чаще руки; избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки респираторного заболевания; проветривать помещения, в которых находитесь 2-3 часа в день; проводить ежедневную влажную уборку с протиранием предметов обихода, желательно с применением дезинфицирующих средств; продолжать укрепление организма, изменив отношение в сторону ведения здорового образа жизни: отказаться от пагубных привычек (курение, алкоголь); делать гимнастику, заниматься спортом; принимать в пищу продукты, повышающие устойчивость организма к острым респираторным заболеваниям (сезонные овощи, продукты содержащие витамин С).

При первых появлениях симптомов инфекции обращаться за помощью к врачу. Медикаментозные средства принимать только по назначению врача.

Ситуация контролируется Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области.