На прошлой неделе в Москве появился билборд с надписью «Тимати, послушай мои песни!» Как выяснилось, его разместила актриса и певица Анна Боронина, которая мечтает пробиться на большую сцену и попасть на знаменитый лейбл BlackStar.

«Дай свой гаджет, дай сюда свой гаджет. Он о многом мне сейчас расскажет…» – строчка из песни Анны Борониной, которую она хотела бы спеть Тимати. Анна – не новичок в мире музыки: на ее страничке в инстаграме указано, что она была солисткой DjSmash и группы 23:45.

Фотографию с билбордом девушка выложила и в свой инстаграм с хештегом и #тиматипослушай. Пользователи соцсетей подхватили флешмоб, делая репосты и отмечая Тимати в комментариях. Услышит ли Тимати призыв молодой артистки?