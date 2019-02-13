С 3 по 10 марта в нашем городе пройдут Дни германских и российских короткометражных фильмов «Вкратце!»-2019, во время которых гости смогут посетить уникальную театральную лабораторию для педагогов под руководством режиссёра и педагога Яны Туминой. На занятия приглашаются педагоги, которые работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Театральная лаборатория под руководством неоднократного лауреата «Золотой маски» и других театральных премий режиссёра и педагога из Санкт-Петербурга Яны Туминой состоится в Волгограде впервые. На занятия приглашаются педагоги, которые работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Лаборатория проводится на благотворительной основе и бесплатна для участников.

Занятия будут проходить в форме тренинга, участники познакомятся с теорией, пройдут практические занятия, будут выполнять творческие задания. Тренинг представляет собой освоение опыта универсального театрального языка, который подходит и «особым людям», а также методов «театра художника» – работа с предметами. «Простые действия с простыми вещами, – так обозначает основной принцип тренинга сама режиссёр Яна Тумина. – Мы будем постигать, как эти действия с учётом особенностей человека могут создавать убедительный сценический образ».

Обучение смогут пройти 12 человек, в случае большего числа заявок организаторы проведут отбор. По согласованию возможно включение вольнослушателей, а также участие педагогов, работающих с театральными техниками со здоровыми детьми. Приём заявок и справки по телефону +7-937-723-55-69 (Инесса Тропина). Также отправить заявку на театральную лабораторию для педагогов можно по ссылке.