От каркаса ёлки до ангара для самолётов: Лукаринвест создаёт архитектурные чертежи

Лёгкие металлоконструкции – самый популярный материал при промышленном строительстве. Всё больше компаний занимается разработкой проектных решений.

Проектирование металлоконструкций происходит в два этапа. Архитектурно-строительные бюро разрабатывают и оценивают варианты несущих конструкций. Выполняются расчёты и чертежи КМ (конструкции металлические). Затем в заводских бюро разрабатываются чертежи КМД.

КМД – это деталировочные чертежи конструкций из металла.

Если сборщик возьмёт обычный КМ чертёж, то увидит лишь общие узлы сборки, что затруднит работу. Схема КМД представляют конструкцию во всех подробностях: привязки, особенности отверстий и сварки. Чертёж КМД позволяет не только быстро собрать металлоконструкцию, но и обнаружить ошибки проектировщика или сборщика. Глядя на чертёж, можно понять, на каком этапе допущена погрешность.

Вместо того, чтобы нанимать разных подрядчиков на разных этапах разработки чертежей, специалисты рекомендуют доверять разработку архитектурного решения, деталировочного проектирования и монтажных чертежей одной организации. Это универсальное решение позволит быстро вносить корректировки на разных этапах работ и достичь максимальной эффективности при минимальных затратах.

ЛУКАРИНВЕСТ — один из лидеров по проектированию металлоконструкций. Организация уже выполнила более 400 проектов в промышленной, гражданской и коммерческой сфере. Высокая точность инженерных расчётов позволяет сэкономить более 30% средств на металлоёмкости. ЛУКАРИНВЕСТ разрабатывает чертежи всех стадий конструирования, а также проектирует системы электро и газоснабжения, жилые дома, коттеджи.

Проектирование различных металлоконструкций подразумевает разработку пакета документов, охватывающих весь рабочий процесс — от подачи заявки на проект до выдачи рабочих чертежей на производство изделий. В ходе создания проекта специалисты ЛУКАРИНВЕСТ ведут тесную работу с заказчиком. Это определяет выполнение требований по ТЗ и высокую скорость работ.