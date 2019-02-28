От каркаса ёлки до ангара для самолётов: Лукаринвест создаёт архитектурные чертежи

Светлана Мазалова
-

Лёгкие металлоконструкции – самый популярный материал при промышленном строительстве. Всё больше компаний занимается разработкой проектных решений.

Проектирование металлоконструкций происходит в два этапа. Архитектурно-строительные бюро разрабатывают и оценивают варианты несущих конструкций. Выполняются расчёты и чертежи КМ (конструкции металлические). Затем в заводских бюро разрабатываются чертежи КМД.

КМД – это деталировочные чертежи конструкций из металла.

От каркаса ёлки до ангара для самолётов: Лукаринвест создаёт архитектурные чертежи Бизнес Если сборщик возьмёт обычный КМ чертёж, то увидит лишь общие узлы сборки, что затруднит работу. Схема КМД представляют конструкцию во всех подробностях: привязки, особенности отверстий и сварки. Чертёж КМД позволяет не только быстро собрать металлоконструкцию, но и обнаружить ошибки проектировщика или сборщика. Глядя на чертёж, можно понять, на каком этапе допущена погрешность.

От каркаса ёлки до ангара для самолётов: Лукаринвест создаёт архитектурные чертежи Бизнес Вместо того, чтобы нанимать разных подрядчиков на разных этапах разработки чертежей, специалисты рекомендуют доверять разработку архитектурного решения, деталировочного проектирования и монтажных чертежей одной организации. Это универсальное решение позволит быстро вносить корректировки на разных этапах работ и достичь максимальной эффективности при минимальных затратах.
ЛУКАРИНВЕСТ — один из лидеров по проектированию металлоконструкций. Организация уже выполнила более 400 проектов в промышленной, гражданской и коммерческой сфере. Высокая точность инженерных расчётов позволяет сэкономить более 30% средств на металлоёмкости. ЛУКАРИНВЕСТ разрабатывает чертежи всех стадий конструирования, а также проектирует системы электро и газоснабжения, жилые дома, коттеджи.

От каркаса ёлки до ангара для самолётов: Лукаринвест создаёт архитектурные чертежи Бизнес Проектирование различных металлоконструкций подразумевает разработку пакета документов, охватывающих весь рабочий процесс — от подачи заявки на проект до выдачи рабочих чертежей на производство изделий. В ходе создания проекта специалисты ЛУКАРИНВЕСТ ведут тесную работу с заказчиком. Это определяет выполнение требований по ТЗ и высокую скорость работ.

От каркаса ёлки до ангара для самолётов: Лукаринвест создаёт архитектурные чертежи Бизнес