В Волгоградской области закрыт сезон охоты на зайца-русака. Охотникам необходимо предоставить все сведения о добыче. Как сообщают в пресс-службе комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, сезон охоты на зайца-русака официально считается закрытым с 3 февраля.

Теперь все охотники, которые вели охоту на этого зверька, должны в течение 20 календарных дней после истечения срока действия разрешения заполнить и направить сведения о добытых охотничьих ресурсах по месту получения разрешения. За невыполнение этого требования грозит административная ответственность. Для граждан размер штрафа составляет от пятисот до четырех тысяч рублей с возможной конфискацией орудий охоты.

Добавим, до конца февраля продлится охота на кабана, шакала, волка, бобра, ондатру, водяную полевку, лисицу, корсака, енотовидную собаку, норку, куницу, хоря, горностая и ласку.