Об истории Волгоградского алюминиевого завода расскажет документальная выставка «К 60-летнему юбилею Волгоградского алюминиевого завода», которая откроется в Государственном архиве Волгоградской области. В экспозиции впервые будут представлены материалы о деятельности крупнейшего в Европе производителя алюминия.

В экспозиции будут представлены ретроспективные материалы из фондов Совета народного хозяйства Нижне-Волжского экономического административного района, Волгоградского областного Совета профсоюзов, Волгоградского алюминиевого завода, треста «Сталинградалюминстрой» и других; газеты «Сталинградская правда» и «Трудовое знамя». Они освещают основные этапы становления и развития алюминиевого производства в нашей области с середины прошлого века до наших дней: строительство Волгоградского алюминиевого завода и ввод его в эксплуатацию, славный трудовой путь и деятельность ОАО «Волгоградский алюминиевый завод» на современном этапе.

Подборка интересных фотографий проиллюстрирует яркие моменты труда и отдыха волгоградских алюминщиков.

Выставка откроется 21 февраля в 10:00. Государственный архив Волгоградской области находится по адресу: ул. Коммунистическая, 30). Справки по телефону 8(8442)30-99-10 (Клинкова Анна Сергеевна).