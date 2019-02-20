Об истории Волгоградского алюминиевого завода расскажет документальная выставка «К 60-летнему юбилею Волгоградского алюминиевого завода», которая откроется в Государственном архиве Волгоградской области. В экспозиции впервые будут представлены материалы о деятельности крупнейшего в Европе производителя алюминия.

В экспозиции будут представлены ретроспективные материалы из фондов Совета народного хозяйства Нижне-Волжского экономического административного района, Волгоградского областного Совета профсоюзов, Волгоградского алюминиевого завода, треста «Сталинградалюминстрой» и других; газеты «Сталинградская правда» и «Трудовое знамя». Они освещают основные этапы становления и развития алюминиевого производства в нашей области с середины прошлого века до наших дней: строительство Волгоградского алюминиевого завода и ввод его в эксплуатацию, славный трудовой путь и деятельность ОАО «Волгоградский алюминиевый завод» на современном этапе.

Подборка интересных фотографий проиллюстрирует яркие моменты труда и отдыха волгоградских алюминщиков.

Выставка откроется 21 февраля в 10:00. Государственный архив Волгоградской области находится по адресу: ул. Коммунистическая, 30). Справки по телефону 8(8442)30-99-10 (Клинкова Анна Сергеевна).

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февраль, 2019

25фев19:00РекомендуемСпектакль "Мастер и Маргарита"19:00 Волгоградский музыкальный театр @ ул. имени Маршала В.И. Чуйкова,4, Волгоград, Волгоградская обл., Россия, 400052Рубрика:Досуг

23фев10:00РекомендуемВыставка моделей железнодорожной техники10:00 Приволжская детская железная дорогаРубрика:Общество

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