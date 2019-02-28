ООО «Управление отходами – Волгоград» информирует жителей области о том, что в период отладки выпуска новых платежных документов за услугу «Обращение с ТКО» в квитанциях возможны неточные данные. Региональный оператор просит своих абонентов при обнаружении ошибок незамедлительно сообщать об этом.

Некорректность информации, указанной в квитанциях, может возникать при ее сведении из различных баз данных, при сверке лицевых счетов. Сейчас идет сложный процесс сопоставления и актуализации фактических сведений о потребителях. И каждый житель может способствовать уточнению и исправлению ошибок.

Если в квитанции за услугу по обращению с ТКО указаны некорректные данные, то вы можете обратиться к АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»: в Волгограде — в участки по работе с населением, а также в личном кабинете на сайте ivc34.ru; в области – в местные отделения МФЦ.

Для внесения уточнений необходимо предоставить подтверждающие документы. Например, если в квартире проживает один человек, а плата выставлена за двух, то нужно предоставить справку из МФЦ о количестве зарегистрированных лиц. В том случае, если кто-то из членов семьи проходит срочную службу в рядах вооруженных сил или обучается за пределами региона, для перерасчета необходимо предоставить справку из воинской части или учебного заведения соответственно. Если вы затрудняетесь, какие именно подтверждающие документы необходимо в вашем случае предоставить, проконсультируйтесь у специалистов по единому номеру регионального оператора 8-800-350-43-48. Режим работы – ежедневно с 08.00 до 20.00.

Официальный сайт регионального оператора UO34.ru