Жители и гости города смогут увидеть военные трофеи, захваченные у боевиков в Сирии. Выставка будет проходить на железнодорожной станции Волгоград-1 в рамках военно-патриотической акции «Сирийский перелом». По данным пресс-службы Южного военного округа, 5 марта в 10:30 на железнодорожную станцию Волгоград-1 прибудет поезд, на котором и будет размещена уникальная выставка военных трофеев, захваченных у боевиков в Сирии.

В течение 2-х часов жители и гости города смогут увидеть трофейные экспонаты, которые были размещены в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил «Патриот».

Среди экспонатов передвижной выставки – мины и артиллерийские установки террористических организаций заводского и кустарного производства, боеприпасы, сделанные из бытовых газовых баллонов, а также огнестрельное оружие иностранного производства, захваченное у боевиков, в том числе многочисленные копии АК-74.

На отдельных железнодорожных платформах будут размещены образцы военной техники террористов: танк Т-55, боевая машина пехоты ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG EAGLE HEAD, самоходный минный трал Aardvark JSFU, «джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Cherokee и другие уникальные экспонаты.

В качестве экскурсоводов – российские военнослужащие, непосредственные участники операции в Сирийской Арабской Республике.