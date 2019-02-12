Вспомнить подвиг воинов-интернационалистов приглашают волгоградцев 15 февраля в лекционном зале Волгоградского центра народного творчества, где в этот день состоится вечер «Прикосновение к подвигу», посвящённый 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Начало в 18:00.

Дата проведения мероприятия выбрана не случайно, поскольку именно этот день стал Днём памяти не только для тех, кто воевал в Афганистане, но и для всех воинов-интернационалистов, участвовавших в урегулировании военных конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья.

На вечере вспомнят российских и советских солдат — участников боевых конфликтов, которые проходили вне территории нашего государства. Почётными гостями мероприятия станут ветераны Афганской войны – члены Волгоградской региональной общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». В адрес наших земляков, мужественно исполнявших свой долг за пределами Отечества, будут звучать самые теплые слова благодарности и признательности.

Концертную программу составят лучшие тематические номера из репертуаров солистов и творческих коллективов Волгоградского центра народного творчества: «Когда окончится война», «Кто, если не мы», «Письмо с войны», «Дорога длиною в жизнь», «Если б не было войны», «Верните память», «Афганская вьюга», «Спасибо, ребята» и другие. Кульминацией вечера станет минута молчания в память о погибших войнах-интернационалистах.