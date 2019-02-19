В рамках проведения Дней Польской культуры в Волгограде пройдет вечер польской кухни. Традиционные блюда польской кухни приготовит шеф-повар ведущих краковских ресторанов Кшиштоф Салава. Гостей вечера угостят самыми популярными горячими блюдами, национальными закусками, вкуснейшими десертами и напитками.

Как рассказали представители Польского культурного центра в Москве, в основе польской кухни – традиционные продукты каждого региона и простые вкусы, которые в сочетании дают потрясающий эффект. Волгоградцам предложат попробовать ароматный суп «журек» на закваске из ржаной муки, с душистым перцем и пряными травами. Еще одним горячим блюдом станут картофельные клецки по-силезски с красной капустой и зразами из говядины. На закуску подадут горский сыр «осципек» из овечьего молока с клюквенным соусом. Завершит гастрономический праздник нежнейший польский десерт «легумина» со свежими фруктами. Стоит отметить, что шеф Кшиштоф – победитель кулинарных конкурсов, специалист по французской, итальянской и польской кухням. А Европейская гастрономическая академия в этом году объявила Краков гастрономической столицей Европы.

Ужин польской кухни состоится 21 февраля в ресторанном комплексе «Миля», начало мероприятия – в 19:00. Для участия необходима запись по телефонам +79023630967, +79023644257.