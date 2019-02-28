В рамках выставки «ТЕАтр — THEart». Художники Волгограда о театре» жители и гости города смогут увидеть около 200 произведений 50 современных волгоградских художников. Открытие запланировано на 1 марта в 17:00 в Волгоградском музее изобразительных искусств им. И.И. Машкова. В экспозиции будут представлены работы волгоградских художников затрагивающих в своём творчестве театральную тему.

На выставке «ТЕАтр — THEart» можно будет увидеть работы касающиеся театрального мира как напрямую (например, портреты известных артистов Волгограда), так и опосредовано — в виде ассоциативных пейзажей. Эскизы декораций и костюмов к спектаклям воссоздадут реальную атмосферу театра.

В пространстве экспозиции будут проходить лекции по истории изобразительного искусства (речь пойдет о театральном творчестве художников, чьи произведения есть в фондах музея), философии, истории мирового, российского и волгоградского театров. Насыщенную программу дополнят мастер-классы, встречи с художниками и мастерами театрального искусства.

Выставка «ТЕАтр — THEart» будет работать до 1 апреля 2019 года в Волгоградском музее изобразительных искусств им. И.И. Машкова по адресу: пр. им. В.И. Ленина, 21. Справки по телефону 8(8442)38-24-44.