Принять участие в зимней рыбалке, а точнее в фестивале рыбаков, сможет любой желающий. Мероприятие запланировано на 24 февраля 2019 года и будет проходить на реке Ахтубе в районе моста на о. Зеленый.

Как сообщает РИАЦ, регистрация начнется в 09:00, а уже в 10:00 стартуют состязания. На ловлю рыбы отводится два часа. Победителя определять по количеству пойманной рыбы: кто поймает больше, тот и получит главный приз.

Для зрителей запланированы конкурсы и угощения горячим чаем и выпечкой. За безопасностью людей на льду будут следить сотрудники ВОСВОД.