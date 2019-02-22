Принять участие в зимней рыбалке, а точнее в фестивале рыбаков, сможет любой желающий. Мероприятие запланировано на 24 февраля 2019 года и будет проходить на реке Ахтубе в районе моста на о. Зеленый.

Как сообщает РИАЦ, регистрация начнется в 09:00, а уже в 10:00 стартуют состязания. На ловлю рыбы отводится два часа. Победителя определять по количеству пойманной рыбы: кто поймает больше, тот и получит главный приз.

Для зрителей запланированы конкурсы и угощения горячим чаем и выпечкой. За безопасностью людей на льду будут следить сотрудники ВОСВОД.

:-P

февраль, 2019

27фев19:00РекомендуемВыставка современного искусства "ВОЗДУХ"19:00 Вода Волга Воздух @ ул. Советская, 17Рубрика:Досуг

25фев19:00РекомендуемСпектакль "Мастер и Маргарита"19:00 Волгоградский музыкальный театр @ ул. имени Маршала В.И. Чуйкова,4, Волгоград, Волгоградская обл., Россия, 400052Рубрика:Досуг

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