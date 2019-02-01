На центральной набережной города подходят к завершению работы по восстановлению ротонды. Реставраторы и строители подрядной организации практически уже вернули первоначальный облик ротонде. В ходе реставрации специалисты укрепили основание сооружения, подпорные стенки и спуски, заменили все поврежденные конструкции и восстановили утерянную лепнину и другие элементы декора.

​Прежде чем перейти к реставрационным работам, эксперты очистили конструкции от слоев старой краски и штукатурки и провели геологические изыскания. Как показали первые результаты лабораторных исследований, под воздействием окружающей среды за 60 с лишним лет разрушились декоративная штукатурка и некоторые элементы скульптурных композиций, частично нарушилась целостность покрытий. В ходе работ по реконструкции сооружения были проведены дополнительные исследования, которые показали, что основание и подпорные стены ротонды нуждаются в дополнительном укреплении, из-за чего был скорректирован план работ и продлены сроки выполнения реконструкции.

В ходе укрепительных работ строители с помощью 130 кубометров бетона усилили подпорные стенки ротонды и произвели дополнительное армирование для повышения надежности конструкции. Полностью собрали заново и забетонировали четыре лестницы. Чтобы сохранить объект культурного наследия в первозданном виде, каждую из плит гранитной облицовки с подпорных стен пронумеровали, и после завершения основных работ очищенный и отреставрированный камень установили на прежнее место.

На куполе сооружения полностью заменен оцинкованный металл и восстановлена лепнина – для этого были сняты слепки и отлиты новые элементы, на ротонде демонтированы старые полы из бетона и залиты новая стяжка и покрытие, устроена гидроизоляция, заделаны трещины, все сооружение покрыто новыми ремсоставами и фасадной краской, которая обладает дышащими водоотталкивающими свойствами и стойкостью к ультрафиолету, способна выдержать и жару, и морозы с перепадами температур. В техническом помещении заармированы и забетонированы полы, отреставрирована дверь, после реставрации на место будет возвращена трансформаторная подстанция.

Одним из этапов работ стало восстановление балюстрады. Ее демонтировали и доставили в мастерскую, где реставраторы по архивным документам и сохранившимся деталям при помощи аутентичных материалов, восстановили все ее элементы.