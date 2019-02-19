Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе растет, но все ещё находится ниже эпидемического порога. По данным Управления Роспотребнадзора в Волгоградской области, за 7-ю календарную неделю 2019 года количество обращений с симптомами ОРВИ составило 25,2 тысяч, из них в Волгограде – 13,5 тысяч. Интенсивный показатель заболеваемости совокупного населения области составил 100,2 на 10 тысяч населения, который на 5,3% ниже эпидемического порога. Основное количество заболевших ОРВИ составляют лица в возрастной группе от 15 лет и старше.

Продолжают циркулировать вирусы гриппа, преимущественно А/H3N2, доля которого на 7-й неделе составила 46%, при одномоментной продолжающейся циркуляции вирусов гриппа А/H1N1 и вирусов негриппозной этиологии, которые наиболее часто встречаются у детей: РС-вирус (симптомы ринита, фарингита, сухого кашля, повышенная температура тела до 38 град.), метапневмовирус (симптомы бронхита, повышенная температура тела до 38 град.), и др.

Сдерживанию роста случаев респираторных заболеваний среди детей способствует мера по разобщению детей в образовательных учреждениях. На прошедшей 7-й неделе 2019 года были введены ограничения занятий для школьников 20-ти школ (в г. Волгограде, г. Камышине, г. Михайловке, Среднеахтубинском районе). В отдельных классах 58 школ области и 2 детских садов дети были разобщены на срок от 5 до 7 дней.