В мае этого года в Камышине пройдет Фестиваль театров малых городов России, который посетит художественный руководитель Театра наций, народный артист Евгений Миронов.

Фестиваль театров малых городов России будет проходить с 24 по 30 мая в Камышине. Участниками фестиваля стану 16 творческих коллективов из Свердловской и Самарской областей, республик Татарстан, Башкортостан, Саха Якутия, Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского и Пермского края.

«Открытие фестиваля планируется провести на набережной Камышина, в нем примет участие художественный руководитель Театра наций, народный артист Евгений Миронов, — рассказал заместитель губернатора, председатель комитета культуры Волгоградской области Владимир Попков. — Творческий форум пройдет на трех площадках: в Камышинском драматическом театре, ДК «Текстильщик» и кинотеатре «Дружба». В преддверии фестиваля в марте в Камышине состоится творческая лаборатория по современной драматургии с участием артистов Камышинского драматического театра и режиссеров-постановщиков из Москвы и Санкт-Петербурга».

Проект включает в себя конкурсную, образовательную и внеконкурсную программы. Творческие коллективы не только презентуют свои постановки, но и примут участие в обсуждениях и мастер-классах, встречах с деятелями российской культуры, смогут познакомиться с новыми пьесами российских драматургов и художественными проектами разнообразных форматов.

Компетентному жюри, состоящему из ведущих театральных деятелей и критиков России, предстоит определить спектакли-победители в большой и малой форме, которые по традиции будут представлять фестиваль в Москве на сцене государственного Театра Наций.