Всех влюбленных и не очень приглашают на романтичный фестиваль «Люблю не могу», который будет проходить на территории здания Центрального рынка 9 и 10 февраля. В эти дни гостей ждет множество мероприятий: ярмарка подарков, выставка свадебной индустрии, творческие мастер-классы для взрослых и детей, а также лучшие гастрономические проекты города.

На свадебной выставке соберутся все представители романтической индустрии: организаторы торжеств, ведущие, визажисты и флористы. Они расскажут волгоградским влюбленным о самых модных свадебных тенденциях, проведут мастер-классы и лекции на тему «идеальная свадьба».

Ярмарка подарков разместится на втором этаже – здесь лучшие мастера Волгограда представят авторские изделия ручной работы. Каждый гость сможет выбрать приятные вещи для своих любимых и близких на несколько праздников вперед. На втором этаже можно будет попробовать и самые вкусные блюда Волгограда.

Для юных гостей фестиваля организаторы подготовили не менее насыщенную программу. Дети будут рисовать на гигантской раскраске, играть на огромном бизиборде, создавать поделки из картона, участвовать в спектакле и многое другое.

Фестиваль состоится 9 и 10 февраля. Площадки первого этажа рынка будут работать с 11:00 до 19:00, второго – с 12:00 до 22:00. Организатором фестиваля выступает Центральный рынок Волгограда совместно с ведущими рестораторами и ивент-агентствами города при информационной поддержке регионального Агентства развития туризма.