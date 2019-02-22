С марта этого года молодежный театр Волгограда вводит новый формат проведения детских спектаклей. Теперь, помимо просмотра постановки, юные зрители смогут принять участие в ознакомительной экскурсии по театру, поучаствовать в викторине с призами, сфотографироваться вместе с героями спектаклей и получить гарантированный сувенир от Молодёжного театра.

Экскурсия «Театр глазами ребёнка» станет дополнением к просмотру спектакля и будет проходить до и после спектакля (в 10:00 и 12:00). На ней можно будет узнать, как составляются афиши и как читать «документ строгой отчетности» — билет, также дети познакомятся с правилами театрального этикета и с театральным словариком и, конечно же, актёрским составом Молодёжного театра. Кроме того, каждый показ спектакля будет сопровождаться своей программой. Так, 3 марта после спектакля «Морозко» состоятся театральная викторина с призами и фотосессия с артистами, занятыми в постановке. 10 марта спектакль «Сказка о потерянных правах» будет дополнен не только экскурсией, но и встречей с уполномоченным по правам ребенка в Волгоградской области Ниной Болдыревой. Завершит экскурсию танцевальный мастер-класс от артистов театра. А 31 марта маленьких зрителей сказки «Захватывающие приключения Фунтика» ждёт интерактивная игра «Все театры Волгограда» и детская дискотека.

Более подробно о программе детских дней можно узнать по телефону 8-961-063-28-56 или по телефонам кассы 8(8442) 38-17-52 и 8-995-407-17-52.

Ну а для взрослой аудитории также в марте в Волгоградском молодёжном театре будет проходить Неделя русской классики. 20 марта зрители увидят спектакль «Жизнь в вопросах и восклицаниях» по рассказам Антона Чехова, 21 марта — спектакль «Банкрот» по пьесе Александра Островского «Свои люди — сочтёмся», 22 марта — «Записки сумасшедшего» Николая Гоголя, 23 марта — «Солдата Ивана Чонкина» по роману Владимира Войновича, а 24 марта будет сыгран спектакль «Свидригайлов» по роману «Преступление и наказание» — постановка была тепло встречена публикой и высоко оценена профессиональными критиками на Международном фестивале Ф.М. Достоевского, проходившем в ноябре прошлого года в Великом Новгороде.

Готовится в Волгоградском молодёжном театре и премьера — начались репетиции знаменитой чеховской «Чайки». Премьера спектакля в постановке художественного руководителя театра заслуженного артиста Владимира Бондаренко запланирована на вторую половину весны.

Волгоградский молодёжный театр находится по адресу: Аллея героев, 4. Билеты можно купить онлайн на сайте и в кассе театра.