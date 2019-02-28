В Волгограде прошел конкурс профильных программ лагерных смен, в рамках которого активисты детских и молодежных объединений волгоградского региона представили свои идеи. Шесть проектов получили экспертное заключение специалистов. Итоги конкурса будут подведены в течение нескольких дней.

Молодежь предложила программы, которые должны не только увлечь детей, но и обучить. Конкурсные работы предлагают ребятам обучаться основам робототехники, заниматься стрельбой и боевыми искусствами, проходить конную подготовку и погружаться в сферу современных технологий. В работе с детьми использовали разные формы и подходы — это встречи с именитыми гостями, подвижные игры, мастер-классы музыкантов и актеров, квесты и многое другое.

Оценивала молодежные проекты специальная комиссия, в которую вошли преподаватели вузов региона. Дополнительные баллы и положительное заключение повысят значимость программы детского отдыха и подтвердят ее актуальность.

Отметим, презентация лагерных смен состоялась в рамках проекта «Вожатый. Новое время. Новое поколение» — в 2018 году эта инициатива вошла в число победителей конкурса президентских грантов. Ранее профильные мероприятия прошли для педагогических отрядов и стажеров — активистов общественных объединений, которые желают работать в центрах детского отдыха. В мае более 200 вожатых объединит выездной инструктивный сбор.