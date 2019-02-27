Главное мероприятие в рамках празднования «Широкой Масленицы» состоится 10 марта на территории возле интерактивного музея «Россия – моя история». Тут для жителей и гостей города будет организован большой праздник проводов зимы. Всего будет работать более 20 интерактивных площадок. Гостей праздника ждет масса сюрпризов. Один из них — выступление известной российской фолк-группы «Балаган лимитед».

Праздник будет проходить в течение дня с 12:00 до 17:00. Волгоградцев ждут катание на русской печи и в упряжке коней, игра в метлобол, сжигание чучела масленицы, и, конечно, горячие блины, которые будут приготовлены предпринимателями Волгограда в рамках городского конкурса «Царицынские блины». Кто печет в городе самые вкусные, аппетитные и румяные блины — выяснит компетентное жюри, после чего организаторы раздадут лакомство всем участникам праздника.

Одной из ярких страниц праздника станет работа интерактивной площадки «Казачья гулебная Масленица». Здесь состоится одна из самых популярных старинных казачьих забав – битва стенка на стенку. Кроме того, все желающие смогут принять участие в казачьих играх и забавах, испытать себя в состязаниях по поднятию гири, перетягиванию каната, борьбе на пояса, в бою на «мягких» шашках, кулачных боях «Раз на раз». По хлебосольной казачьей традиции для всех гостей праздника будет приготовлено вкусное угощение: наваристая каша, душистый чай и блины.

Отдельные площадки в новом формате представят районы Волгограда. К примеру, Тракторозаводский район назвал свою территорию Масленица «БлинMIX». Гостей ждет много интересного: народный битбокс, соревнования реперов на масленичные темы и традиционные русские игры с призами для победителей. На протяжение всего праздника под зажигательную музыку будет работает ди-джей. И, конечно, каждый сможет полакомиться свежеиспеченными блинами.

Спортивная площадка будет представлена метлоболом – забавной игрой в русском народном стиле, в которой две команды по 5-6 человек будут пытаться метлами загнать мяч в ворота соперников. Кроме того, на спортивной площадке будет установлен батут «Гладиаторы». Эта площадка станет ареной битвы различных команд – и детских, и взрослых. В состязании на батуте «Гладиаторы» не так важна сила, как ловкость в уклонении от нападения противника, поэтому исход боя всегда непредсказуем.

Особая развлекательная программа подготовлена для малышей. Вместе с веселыми персонажами из популярного мультфильма «Три кота» можно будет поиграть в догонялки, поводить хороводы, и, конечно, получить яркие призы. Здесь же будет работать несколько фотозон. Малыши также смогут покататься на настоящей русской печи и в упряжке коней.

Кроме того, гости проводов Зимы смогут самостоятельно разрисовать русских Матрешек, принять участие в «Молодецких забавах», подвести итоги городского конкурса на лучшее исполнение чучела Масленицы.

На площадке будет организована и праздничная торговля. Помимо традиционных масленичных угощений, на ярмарке будут представлены изделия народных промыслов волгоградских умельцев и мастеров.