Весна уже идет, но до цветения разнообразных растений ещё далековато. И если вы не желаете ждать ярких цветущих цветов, тогда вам нужно отправиться в Краеведческий музей. Начиная с 28 февраля тут начнет свою работу выставка узамбарских фиалок.

На выставке будут представлены цветущие фиалки самых разнообразных цветов и форм, а также редкие коллекционные виды. Выставка продлится до 7 марта, 4 марта – выходной. Посетители смогут приобрести любую понравившуюся фиалку.

Время работы — с 10:00 до 18:00. Вход свободный, со стороны пр. Ленина, 5а, зал природы.

:-P

февраль, 2019

27фев19:00РекомендуемВыставка современного искусства "ВОЗДУХ"19:00 Вода Волга Воздух @ ул. Советская, 17Рубрика:Досуг

27фев20:00РекомендуемStand Up Ильи Соболева20:00 ДК "Октябрь"Рубрика:Досуг

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