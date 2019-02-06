Жителей и гостей города приглашают на новый музейный лекторий «Экскурс», который открывает Волгоградский областной краеведческий музей совместно с Академией «Интеллектуальные среды».

В рамках мероприятия посетители смогут побеседовать с лекторами — специалистами в области истории, искусства, природы, архитектуры, городской среды и музейного дела. Основной особенностью проекта станет сочетание музейного экспозиционного пространства и лекционной формы работы. Кредо проекта: «Об истории, природе и культуре — доступным языком».

Лекции будут проходить каждый второй вторник месяца.
Начало в 18:00. Цена билета — 150 рублей.

Расписание и темы лекций:

12.02.2019 г. – «Архитектурный облик Волгограда: взгляд культуролога». Ведет лекцию Андрей Макаров, доктор философских наук, профессор ВолГУ.
12.03.2019 г. – «Таинственная история атамана вольных казаков».
09.04.2019 г. – «Культура Царицына: прошлое и настоящее».
14.05. 2019 г. – «Русские имена: история и современность».
11.06.2019 г. – «Из чего складывается образ города».

Краеведческий музей приглашает на музейный лекторий «Экскурс» Культура

:-P

февраль, 2019

08фев19:00РекомендуемСпектакль "Я хотя бы попытался!"19:00 ЛОФТ1890Рубрика:Досуг

12фев18:00РекомендуемЛекция «Архитектурный облик Волгограда: взгляд культуролога»18:00 Волгоградский областной краеведческий музей @ г. Волгоград, пр. Ленина, д. 7Рубрика:Досуг

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