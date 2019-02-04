Жители и гости города смогут вспомнить Афганскую войну, о которой поведает новая выставка краеведческого музея — «Эхо Афганской войны». Экспозиция, посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана, откроется 8 февраля. Посетители выставки смогут увидеть личный документальный, фотографический и вещественный материал наших земляков, принимавших участие в Афганской войне.

Афганская война осталась в отечественной истории как одна из тяжелых её страниц. Для поддержания социалистического режима в Афганистан был введен ограниченный контингент войск Советской Армии. Решение о военной интервенции в Афганистан было принято ЦК КПСС 12 декабря 1979 г.

Советский контингент на десятилетие оказался втянутым в Афганскую войну, которая приобрела затяжной характер. Советские войска, укрепившись в основных стратегически важных пунктах, проводили оборонительные и наступательные операции против моджахедов, постепенно переходя от активных действий к поддержке правительственных войск. Когда наметились предпосылки международного урегулирования конфликта, советские войска были выведены из Афганистана. Последние советские подразделения покинули Афганистан 15 февраля 1989 г. Потери вооруженных сил СССР составили свыше 15 тыс. погибших.

Основная тяжесть войны ложилась на солдат и офицеров, которых называли воинами-интернационалистами. На выставке будет представлен личный документальный, фотографический и вещественный материал наших земляков-участников Афганской войны В.В. Горемыкина, Л.З. Дзюбы, В.В. Зуева, О.А. Харченко, М.А. Мишкина, В.А. Крамаренко, А.Н. Левченко.

Открытие выставки «Эхо Афганской войны» состоится 8 февраля Волгоградском областном краеведческом музее по адресу: пр. Ленина, 5а. Начало в 13:00. Справки по тел. 38-84-46.