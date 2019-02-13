Аналитическое агентство «Эксперт-Юг» составило рейтинг «Инвестиционный портфель Юга», в который вошли 100 крупнейших инвестпроектов Юга России за 2018 год. С учетом заявленного объема инвестиций, компания «Концессии водоснабжения» занимает 11 строчку этого рейтинга.

«Соседями» волгоградских коммунальщиков стали Астраханский ГПЗ-3, где ведется расширение производства №3,6 по переработке газового конденсата. Этот инвестпроект разместился на 10 месте. На 12-м – модернизация Ильского НПЗ в Краснодарском крае. Также в рейтинг вошли и другие инвестпроекты Волгоградской области: кластер химической промышленности на площадке бывшего завода «Химпром», Гремяченский ГОК, комплексная замена гидротурбин и гидроагрегатов на Волжской ГЭС.

Согласно инвестиционной программе «Концессий водоснабжения», в модернизацию систем городского водоснабжения и водоотведения в период с 2015 по 2044 год планируется вложить 58,2 миллиардов рублей. Только за прошедшие три года (2015-2018 гг.) компания инвестировала в городскую коммуналку 6,28 миллиардов рублей. Среди крупнейших реализованных проектов: строительство канализационного коллектора «Разгуляевский», обновление 200 километров сетей, полная ликвидация сброса неочищенных канализационных стоков на рельеф за счет строительства локальных очистных сооружений, модернизация лабораторий и технопарка компании.