Компания «Концессии водоснабжения» приняла участие в комплексном тактико-специальном учении по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прошедшем в Волгоградской области в четверг, 7 февраля.

В рамках учений дорожные, коммунальные и аварийно-спасательные службы отработали алгоритм действий по ликвидации последствий ЧС, возникших из-за аномальной непогоды. Координировал действия экстренных служб межведомственный оперативный штаб во главе с губернатором Андреем Бочаровым из подвижного центра управления губернатора Волгоградской области.

Согласно легенде учений, в Дзержинском районе произошел порыв магистрального водовода диаметром 300 миллиметров. В зоне отключения оказались 12 многоквартирных домов, в которых проживает более пяти тысяч человек и 10 объектов социальной сферы. Для того, чтобы минимизировать последствия отключения, специалисты компании оперативно выполнили переключения, отключив лишь тот участок магистрали, на котором велись работы. Жителям оставшихся без воды многоэтажек организовали подвоз воды.

Информация о ходе устранения коммунального происшествия в он-лайн режиме передавалась из палатки оперативного штаба, развернутого ГУ МЧС России по Волгоградской области, в подвижный пункт управления, расположенный в поселке Третий Решающий Среднеахтубинского района.

Повреждение на сетях устранили в нормативные сроки, полностью восстановив прерванное водоснабжение, котлован закопали и восстановили благоустройство на месте разрытия.

Итог учений подвел руководитель производственного управления ООО «Концессии водоснабжения» Игорь Стоматов:

– Для коммунальщиков это обычная, повседневная работа. Мы готовы к любому инциденту на наших сетях и способны устранить его последствия в максимально короткие сроки.