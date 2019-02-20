По итогам января 2019 года количество отключений потребителей от водоснабжения в результате повреждений на сетях водоснабжения по сравнению с январем 2018 года сократилось практически в два раза. На столько же сократилось количество самих повреждений.

Согласно данным производственного управления ООО «Концессии водоснабжения», за январь 2019 года количество порывов на сетях водоснабжения уменьшилось по сравнению с январем 2018 года на 57%, а количество отключений потребителей – на 54%. Это стало возможным благодаря реализации инвестиционной программы компании.

Работы по обновлению сетей проводятся во всех районах Волгограда. Всего с начала работы «Концессий водоснабжения» с середины 2015 года в Волгограде обновлены уже свыше 200 километров сетей водопровода и канализации, что позволило резко снизить аварийность и сократить потери воды в сетях.

При принятии технических решений «Концессии водоснабжения» придерживаются рекомендаций НАКДИ в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций. В целях повышения информационной открытости компания осуществляет дополнительное раскрытие информации о деятельности организации в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций в рамках нефинансовой части отчетности.