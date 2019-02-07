Всех тех, кто любит кофе, приглашают на первый фестиваль COFFAN, посвященный кофейной культуре, который пройдет в Волгограде 24 февраля. В рамках фестиваля кофеманов ждет выставка кофеен, мастер-классы по приготовлению кофе, дегустации, лекции от профессионалов кофейной индустрии и дискуссии.

Помимо этого, на площадке проведения фестиваля будет открыта интерактивная зона, где каждый сможет приготовить себе ароматный напиток в профессиональной кофемашине, конечно, под руководством опытного бариста. Также запланированы латте-арт баттл по созданию узоров в чашках с кофе и работа уютного маркета.

Фестиваль будет проводиться на первом этаже Ворошиловского торгового центра с 10:00 до 22:00. Вход свободный.