Всех тех, кто любит кофе, приглашают на первый фестиваль COFFAN, посвященный кофейной культуре, который пройдет в Волгограде 24 февраля. В рамках фестиваля кофеманов ждет выставка кофеен, мастер-классы по приготовлению кофе, дегустации, лекции от профессионалов кофейной индустрии и дискуссии.

Помимо этого, на площадке проведения фестиваля будет открыта интерактивная зона, где каждый сможет приготовить себе ароматный напиток в профессиональной кофемашине, конечно, под руководством опытного бариста. Также запланированы латте-арт баттл по созданию узоров в чашках с кофе и работа уютного маркета.

Фестиваль будет проводиться на первом этаже Ворошиловского торгового центра с 10:00 до 22:00. Вход свободный.

:-P

февраль, 2019

09фев13:00РекомендуемИнтерактивная программа «Химичим»13:00 Музей занимательных наук ЭйнштейнаРубрика:Для детей

15фев19:00РекомендуемПрезентация альбома группы Ocean of Mysery19:00 Арт-бар "Белая лошадь"Рубрика:Живая Музыка

Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. Где кофе чернее? Специальный обзор кофеен Волгограда
  2. Горы, снег, спорт, адреналин, море эмоций — или как прошел Tinkoff ROSA FEST 2018
  3. Фестиваль болельщиков стартовал под музыку группы «7 Б»