Жителей и гостей города приглашают встретить Китайский Новый год, который будут отмечать в музее-заповеднике «Старая Сарепта». Мероприятие пройдет 9 февраля, начало в 16:00, в этот день гостей приглашают в «Мастерскую желаний».

Гостей «Мастерской желаний» ожидает погружение в загадочную культуру востока, приятная музыка и ароматы мандариновых благовоний. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению талисманов богатства и созданию карты желаний по правилам Фэн-шуй.

В качестве подарка музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает в бесплатную фотозону.

Справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.