Уже на следующей неделе придет Масленица, а значит, пришло время прощаться с зимой, готовить блины и встречать весну. Ну а чтобы волгоградцам не было скучно на Масленичной неделе, в городе пройдет немало интересных мероприятий, приуроченных к этому празднику. В этом году Масленицу будем отмечать с 4 по 10 марта.

Главной площадкой для народных гуляний станет территория у интерактивного парка «Россия — моя история» в пойме Царицы. Волгоградцев ждут игры, забавы, скоморохи, театрализованные представления и, конечно же, блины. В каждом районе города для горожан подготовили интересные уличные гуляния, а также познавательные мероприятия. Куда сходить — подскажет программа мероприятий.

Красноармейский район

«Масленица-встреча» — 4 марта 15.00–17.00, ул. Пролетарская, 27 (дворовая территория)

«Широкая масленица» — 6 марта 15.00, МУК «Центр культуры, досуга и кино Красноармейского района Волгограда» (ул. Гражданская, 64)

Праздник «Щедрая масленица» — 6 марта 12.00–14.00, Б-р им. Энгельса (второй фонтан)

«Широкая масленица» — 7 марта 16.00–18.00, Парк «Юбилейный» (ул. 50 лет Октября, 17)

«Масленица на Буревестнике» — 9 марта 14.00–16.00, Ул. им. Якуба Коласа, 21 (дворовая территория)

Праздник «Широкое раздолье – масленица!» — 9–10 марта 10.00–18.00, территория государственного историко-этнографического и архитектурного музея-заповедника «Старая Сарепта» (ул. Изобильная, 10)

Праздник «Масленица» — 9 марта 13.00–15.00, пр-кт Героев Сталинграда, 3

Праздник «Веселая масленица» — 10 марта 12.00–14.00, ул. им. Моцарта, 20 (скейт-площадка)

Праздник «Масленичный разгуляй» — 10 марта 12.00–14.00, Площадь перед развлекательным центром «Гиппопо» (в границах пр-кта Героев Сталинграда, 68 – ул. Пролетарской)

Праздник «Масленица» — 10 марта 12.00–14.00, Площадь перед МУК «Центр культуры, досуга и кино Красноармейского района Волгограда» (ул. Гражданская, 64)

Кировский район

Народные гуляния «Зима прощай, весне начало» (игры, конкурсы, масленичные забавы с участием творческих коллективов района) 9 марта 11.00–13.00 Площадь у МУК «Центр культуры и досуга «Авангард» (ул. 64-й Армии, 26)

Районный праздник «Широкая масленица» 9 марта 12.00 Площадь перед МУК «Центр культуры и досуга «Авангард» (ул. 64-й Армии, 26)

Праздничное мероприятие «Масленица» 10 марта 16.00–17.30 ул. им. генерала Шумилова, 30 (дворовая территория)

Народные гуляния «Широкая масленица» (игры, конкурсы, масленичные забавы) 10 марта 15.00–17.00 Ул. им. генерала Шумилова, 30

Советский район

Массовое мероприятие «Путешествие в страну «Масленица» 5 марта 15.00 МОУ «Детско-юношеский центр Советского района Волгограда» (ул. им. Ухтомского, 2)

Праздничное мероприятие «Широкая масленица» 7 марта 13.00 Помещение МУ «Клуб пожилых людей» (пр-кт Университетский, 90)

Народное гуляние, посвященное проводам зимы 9 марта 11.00 Территория поселка Водный

Народное гуляние, посвященное проводам зимы 9 марта 12.00 Поселок Майский

Концертно-игровая программа «Широкая масленица!» 9 марта 12.00–15.00 Подразделение муниципального бюджетного учреждения культуры (МБУК) «Комплекс культуры Советского района» «Дом культуры Горьковский» (ул. Волгоградская, 168)

Концертно-театрализованная игровая программа «Как Федот-стрелец весну добывал! » 10 марта 11.00–14.00 Торговый комплекс «Петров Двор» (пр-кт Университетский, 64/1)

Ворошиловский район

Праздничные мероприятия 1–5 марта Помещение МУ «Клуб пожилых людей» (ул. Ковровская, 2)

Праздник «Широкая масленица» 9 марта 12.00–14.00 Сквер им. Саши Филиппова

Развлекательно-игровая программа «Масленичные забавы» 9 марта 14.00–15.00 Территориальное общественное самоуправление (ТОС) «Садовая» (площадка на ул. им. Паши Ангелиной, 45)

Развлекательно-игровая программа «Масленичные забавы» 10 марта 12.00–13.00 ТОС «Ардатовский» (площадка на ул. Лужской напротив дома № 15)

Развлекательно-игровая программа «Масленичные забавы» 10 марта 14.00–15.00 ТОС «Ворошиловский» (площадка на ул. им. Панина, 20/4)

Дзержинский район

Районный праздник «Широкая масленица» 2 марта 10.00 Стадион муниципального общеобразовательного учреждения (МОУ) «Лицей № 8 Дзержинского района Волгограда» (ул. 8-й Воздушной Армии, 27а)

Праздник «Масленица» 6 марта 15.00 МОУ «Центр детского творчества Дзержинского района Волгограда» (пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, 15)

Масленичные гуляния 7 марта в 10.00 и 9 марта в 11.00 Помещение МУ «Клуб пожилых людей» (ул. Рионская, 6) библиотека-филиал № 33 ВМУК «ЦСГБ» (ул. Рионская, 3)

Районный фестиваль народного творчества «Русский стиль» 7 марта 16.00–18.00 Парк «Русь» (ул. Краснополянская)

Праздничное мероприятие «Широкая масленица» 7 марта 13.00 Возле МБУК «Культурно-досуговый комплекс «21 век» Дзержинского района Волгограда (ул. Лесная, 19г)

Народное гуляние «Русская старинная, румяная да блинная» 10 марта 12.00 Парк «Семейный» (ул. 8-й Воздушной Армии)

Народное гуляние «Все на масленицу!» 10 марта Парк героев-летчиков (б-р 30-летия Победы)

Центральный район

Праздничное мероприятие «Веселая масленица! Чей блинчик лучше?» 4 марта 11.00 Помещение МУ «Клуб пожилых людей» (ул. им. Рокоссовского, 24а)

Праздничное мероприятие «История и традиции масленицы» 5 марта 12.00 Волгоградское муниципальное учреждение культуры «Централизованная система городских библиотек» (ВМУК «ЦСГБ») (пр-кт им. В.И.Ленина, 42)

Масленичные гуляния «В кругу друзей» 6 марта 16.00–18.00 Пр-кт им. В.И.Ленина, 10 (дворовая территория)

Праздничное мероприятие «Широкая масленица» 9 марта 14.00–16.00 Территория ТОС «Невский» (ул. Невская, 10–12)

Праздник «Широкая масленица» 10 марта 12.00–17.00 Парк «Комсомольский сад»

Народные гуляния «Масленица широкая» 10 марта 12.00–17.00 Территория государственного бюджетного учреждения культуры Волгоградской области (ГБУК ВО) «Интерактивный музей «Россия – моя история» (наб. 62-й Армии, 1б)

Конкурс масленичных кукол «Масленица-2019» 10 марта 12.00–17.00 Территория ГБУК ВО «Интерактивный музей «Россия – моя история» (наб. 62-й Армии, 1б)

Городской конкурс «Царицынские блины» 10 марта 12.00–17.00 Территория ГБУК ВО «Интерактивный музей «Россия – моя история» (наб. 62-й Армии, 1б)

Концертно-развлекательная шоу-программа 10 марта 12.00–17.00 Территория ГБУК ВО «Интерактивный музей «Россия – моя история» (наб. 62-й Армии, 1б)

Краснооктябрьский район

Праздничные мероприятия «Самый вкусный блин», «Танцевальная масленица» 6 марта 15.00 Муниципальное учреждение культуры (МУК) «Комплекс культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина» (ул. им. Пельше, 3)

Праздничная программа «Широкая масленица» (театрально-концертная программа, конкурсы, потехи, игры, народные гуляния) 10 марта 10.30–13.00 Площадь перед МУК «Комплекс культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина Краснооктябрьского района Волгограда» (ул. им. Пельше, 3)

Тракторозаводский район

Театрализованная игровая программа «Гуляй, масленица!» 5 марта 10.00, 12.30 МБУК «Дворец культуры Тракторозаводского района Волгограда» (ул. им. Дзержинского, 17)

Масленичные гуляния 6 марта 14.00 Помещение МУ «Клуб пожилых людей» (ул. им. Клименко, 6)

Праздничное мероприятие «Широкая масленица» 6 марта 12.00 Площадь перед муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр кино и досуга «Ударник» Тракторозаводского района Волгограда» (ул. им. Дзержинского, 12)

Праздничное мероприятие «Ух ты, масленица! 9 марта 11.00–13.00 Ул. Героев Шипки, 21

Народное гуляние «Ишь ты, масленица!» 9 марта 12.00–14.00 Площадь аттракционов (п. Спартановка)

Праздничное мероприятие «Широкая масленица» 10 марта 13.00 Площадь перед муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр кино и досуга «Ударник» Тракторозаводского района Волгограда» (ул. им. Костюченко, 19