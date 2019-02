Билайн увеличивает количество магазинов с пунктами выдачи заказов. Они заработают ещё в 150 салонах в Волгограде, Брянске, Воронеже, Мурманске, Владивостоке, Уфе и других городах. Ранее компания открыла пилотные пункты выдачи заказов в Москве. В них доставляют покупки из интернет-магазинов, посылки и письма. В течение года их количество вырастет, и к концу 2019 года клиенты смогут забрать покупки и посылки в 2 000 магазинах Билайн. Пункты выдачи заказов будут открыты в крупных населенных пунктах по всей стране.

Первые пункты выдачи заказов открыты совместно с компаниями DPD в России и Boxberry. В магазины Билайн доставляются посылки с суммой габаритов до 150 см и весом до 10 килограмм. Сервисом можно воспользоваться при покупках в большинстве интернет-магазинов. В дальнейшем в магазинах Билайн можно будет оплачивать доставленный товар и отправлять посылки.

Комментирует исполнительный вице-президент по продажам и клиентскому сервису ПАО «ВымпелКом» Юрий Смагаринский:

«В 2019 году Билайн продолжает развивать партнёрские проекты. Это еще один способ дать клиентам востребованные предложения и создать дополнительную причину прийти в магазин. Покупки в интернете с каждым годом становятся популярнее. Наши магазины – это удобное место, в котором их можно забрать. В 2018 году Билайн удвоил свою сеть и стал одним из крупнейших ритейлеров в стране. Локации для новых магазинов определялись на основе анализа Big-data. Магазины Билайн открыты там, где клиенту проще и удобнее их найти».

В своих магазинах Билайн предлагает популярные модели смартфонов, услуги связи и сервисы, которые востребованы каждый день. Совместно с партнерами в магазинах Билайн открывают кофейни, банкоматы, пункты выдачи заказов и другие проекты. Во второй половине 2018 года в партнерских точках увеличился покупательский трафик и выросла выручка. В начале 2019 года с компанией работает 21 партнер и открыты 100 партнерских точек (без учета пунктов выдачи заказов).

