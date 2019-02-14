У жителей города вскоре появится возможность исследовать Государственный архив при помощи электронного читального зала «Ретроспектива будущего», презентация которого состоится 15 февраля в 14.00 в Государственном архиве Волгоградской области. Для исследователей будет обеспечен доступ к электронным версиям 13 тысяч единиц описей, 26 тысяч фотографий, 3 тысяч архивных дел.

С открытием электронного читального зала у посетителей регионального Госархива появится постоянный доступ к новейшим поступлениям электронного фонда пользования. Также это позволит обеспечить сохранность подлинников документов, а пользователям архивной информации — вести оперативный поиск, получать нужные справочники и документы в день запроса. Кроме того, в читальном зале увеличили количество оборудованных мест для работы с электронными изображениями документов. Все это стало возможным благодаря гранту XIV конкурса социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» в Волгоградской области, который учреждение выиграло в 2018 году.

По данным комитета культуры Волгоградской области, ежегодно объем переведенных в электронный вид документов будет пополняться. Участники презентации смогут воспользоваться доступом к ценным и особо востребованным архивным документам — метрическим книгам церквей 2-го Донского, Усть-Медведицкого и Хоперского округов Области войска Донского, Царицынского и Камышинского уездов Саратовской губернии, Новоузенского уезда Самарской губернии XVIII–начала ХХ веков, уникальной коллекции хранящихся в архиве более 20 тысяч фотодокументов, представленных изображениями по истории Волгоградской области XIX–ХХ веков, и другим редчайшим источникам.