Почитателей французского кино приглашают на фестиваль MyFrenchFilmFestival.com, который стартует в Волгограде 8 февраля. Всемирный проект в нашем регионе реализуется с участием Волгоградского государственного института искусств и культуры.

Фестиваль будет проходить на площадке студенческого киноклуба ВГИИК «Альтернатива». Всего в рамках фестиваля будут показаны три современных французских фильма – также зрители смогут увидеть черную комедию «Допрос» Квентина Дюпьё и мелодраму «Ги» режиссера Алекса Лутца. Первым из фильмов продемонстрируют комедию режиссера Антони Кордье «Гаспар едет на свадьбу».

— MyFrenchFilmFestival.com — это новая концепция, целью которой является продвижение молодого поколения французских кинематографистов, позволяющее зрителям во всем мире разделить их любовь к французскому кино. В своем девятом выпуске фестиваль возвращается с новыми фильмами, новыми партнерскими платформами и открытиями, — поделилась руководитель студенческого киноклуба «Альтернатива», доцент ВГИИК Галина Жданкина.

Показы лент – участниц Всемирного фестиваля современного французского кино — пройдут с 8 по 10 февраля в театральном зале ВГИИК (ул. Ковровская, 4). Вход для всех желающих свободный.