В рамках празднования Масленицы жителей и гостей города приглашают прокатиться на экскурсионном вагоне, который разработан музеем-заповедником «Старая Сарепта» совместно АО «Волгоградтранспригород».

Пассажиров необычного вагона ждет путешествие по железной дороге в новом комфортабельном электропоезде и квест-викторина на масленичную тематику — ее победителей наградят памятными призами. А уже в «Старой Сарепте» участники экскурсии проводят зиму в лучших народных традициях и играх на свежем воздухе — померятся силой в перетягивании каната, устроят веселый бой мешками, отведают масленичные угощения. На ярмарке мастеров-ремесленников все желающие смогут приобрести сувениры на память, а во время тематической экскурсии узнают об истории масленичной недели. Завершится праздник сжиганием главного символа праздника – масленичной куклы.

Как отмечают организаторы проекта, праздничные мероприятия и железнодорожные билеты до Сарепты и обратно включены в единый маршрут, стоимость которого составит 480 рублей для взрослого человека и 440 рублей для ребенка. Экскурсионный вагон отправится от пригородного вокзала «Волгоград-1» 10 марта в 8:57, обратный электропоезд от станции Сарепта – в 12:37. Билеты можно приобрести в кассах пригородных вокзалов «Волгоград-1» и «Волгоград-2». Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам +7(8442) 67-33-02, 51-67-49.