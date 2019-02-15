«Большое тихоокеанское мусорное пятно», которое еще называют «мусорным континентом» с каждым годом становится все больше и больше. Самой большой проблемой является наличие пластика в воде. Он, как известно, не поддается разложению, а с течением времени распадается на мелкие кусочки и служит кормом для рыб. Если вам кажется, что эта проблема далека от вас, то знайте, что ученые уже нашли микропластик и в организме человека.

Важной задачей является переработать как можно больше мусора, который мы после себя оставляем. А главное — переработать как можно больше пластика. В Волжском переработкой пластиковой бутылки или ПЭТ занимается предприятие ООО «Дубль ПЭТ» с 2016 года. О работе и трудностях проекта мы поговорили с одним из руководителей Оксаной Бабижаевой.

Расскажите, как у вас происходит работа на предприятии, как вы собираете и перерабатываете ПЭК



За 2018 год объем производства готовой продукции составил примерно 100 тонн в месяц. Общая емкость, которую может переработать предприятие, равна 300 тоннам. Сам процесс работы выглядит следующим образом: на предприятие поступает пластиковая бутылка в кипах, далее ее вручную сортируют по цветам и браку, убирают мусор и отправляют в дробилку. Резаный пластик проходит 2-3 стадии мойки и дезинфекции, а затем сушится и пакуется в новые мешки (от 350 до 500 кг). Почти весь процесс автоматизирован (кроме сортировки). Конечным продуктом на этом предприятии является вторсырье пэт-флекс в виде хлопьев, который далее поставляется на другие заводы, где из них делают любые полимерсодержащие изделия: стройматериалы, геотекстиль и так далее.

Все ли бутылки на вашем заводе можно переработать?

К сожалению, не все бутылки могут иметь вторую жизнь. К примеру, это бутылка газированного напитка «Маунтин дью» и розовая упаковка «Фрутоняня», потому что она содержит очень едкий краситель, который разъедает любые вещества.

Откуда вы получаете мусор?

Сырье мы получаем из Волжского, Волгограда, Казахстана, Ростова, Москвы, Владимирской области и Сочи.

Как жители Волжского отреагировали на контейнеры для раздельного мусора?

К разделу мусора они относятся хорошо и подходят к этому очень серьезно. Почти в каждом дворе города установлены специальные контейнеры для стекла, бумаги и пластика, а также отдельные сетки для сбора пластиковых бутылок. Всего по Волжскому стоят 200 таких контейнеров. Однако проблема в качественном раздельном сборе все еще есть, и она связана с недостаточно развитой инфраструктурой.

Куда вы поставляете свое сырье?

В основном, вторсырье пэт-флекс мы поставляем на предприятия в Московскую и Владимирскую область, где уже из нашего сырья делают готовые продукты. К примеру, из белого, прозрачного и голубого пэт-флэкса можно сделать нетканые волокна, синтепон, флис. Если к нам попадают виды пластика, которыми мы не занимаемся, то мы сортируем его и отправляем на те предприятия, которые занимаются их переработкой.

вторсырье пэт-флекс пэт-флекс в гранулах готовый продукт из пэт-флекс

С какими волгоградскими организациями вы сотрудничаете?

Активно сортируют мусор дети из частной школы «Поколение», Park Inn by Radisson, а также в Волгограде есть пара точек в СНТ (Садоводческое некоммерческое товарищество). Во время ЧМ-2018 наша компания «Дубль ПЭТ» выступила официальным оператором по раздельному сбору мусора и дальнейшей переработке полезных отходов: бумага, пластик, алюминий. На период работы фанзоны в Волгограде были установлены более 50 контейнеров для раздельного сбора отходов.

Хотим добавить, что у организации есть свой сайт, официальная группа в ВК и страница в инстаграме zerowaste34, где они рассказывают не только про работу своего предприятия, но и про раздельный сбор отходов, бережную эксплуатацию и разумное потребление.