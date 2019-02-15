Телеком-оператор «Дом.ru» второй год подряд признан компанией Ookla самым скоростным провайдером домашнего интернета в России. Премия основана на данных миллионов тестов российских пользователей интернета, проведенных в 2018 году с помощью Speedtest.

Для присуждения награды Ookla — один из лидеров тестирования и анализа скорости интернет-соединения — проанализировала тесты скорости интернета всех крупных интернет-провайдеров России*, проведенные пользователями в приложении Speedtest. Результаты анализа Ookla подтверждают, что в 2018 году «Дом.ru» показал наиболее высокие средние скорости в России и получил индекс скорости 45,60, тем самым улучшив собственный прошлогодний результат на 2 пункта.

«Поздравляем «Дом.ru» с победой и получением награды Speedtest® Award за 2018 год. Эта премия отражает стремление компании обеспечивать высокие скорости, качественный сервис и надежную связь своим пользователям. «Дом.ru» получил оценку скорости Speed Score™ 45.60, а это значит, что клиенты оператора выходят в интернет на более высокой скорости, чем в среднем в России, сопоставимой с европейскими показателями», — комментирует Дуг Сатлз, генеральный директор Ookla.

«Отличный интернет важен для всех. Мы постоянно работаем над тем, чтобы он был быстрым, стабильным, безопасным и удобным. Для этого модернизируем сети, совершенствуем систему резервирования, увеличиваем пропускную способность, обновляем парк wi-fi роутеров и запускаем высокоскоростные тарифы. Для нас самое важное – счастье клиента, именно поэтому мы всегда стремимся предвосхищать их ожидания и быть на шаг впереди других. «Дом.ru» второй год подряд становится провайдером №1 самого быстрого домашнего интернета в России по версии Speedtest. Мы рады, что нас выбрали и оценили миллионы людей. «Дом.ru» предлагает своим клиентам различные инновационные решения, а высокоскоростной интернет позволяет им использовать преимущества цифровых возможностей в жизни», — отмечает Андрей Чазов, директор по продуктам и маркетингу B2C «Дом.ru».

«Дом.ru» с нуля и по единым стандартам строит современные сети по технологии «оптика до дома», а также собственную магистральную сеть. Компания постоянно совершенствует систему резервирования и устойчивости сети, круглосуточно контролируя ее работоспособность из единого центра мониторинга. По итогам 2018 года, средний уровень доступности сети для абонентов составил 99,997%. Эти и другие факторы помогают компании обеспечивать стабильно высокую скорость интернета, которая соответствует заявленной.

* Провайдеры широкополосного доступа в интернет, обслуживающие не менее 3% от общего количества пользователей услуги интернета в России