Телеком-оператор «Дом.ru» стал финалистом международной премии «bema!» в номинации «Лучшее региональное событие» 2018 года. Компания представила на конкурс собственный Lifestyle-фестиваль «DOM.RU FEST», организованный в Иркутске и Волгограде совместно с мировыми и российскими телеканалами.

Премия «bema!» — международная профессиональная ежегодная премия индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций. Присуждается лучшим проектам по решению экспертного совета и является уникальной площадкой для обмена опытом между компаниями, рекламными и PR-агентствами, а также профессиональным сообществом. Жюри премии оценило более 340 проектов, в финальный шорт-лист вместе с «Дом.ru» вошли такие бренды как Adidas, S7, New Balance, Mail.Ru Group, «МегаФон» и другие.

В прошлом году фестивали «DOM.RU FEST» собрали более 40 тысяч зрителей. Гостей ждали 10 зон, темы которых отражают все многообразие ТВ-каналов в сети оператора: музыка, спорт, кино, дети, здоровье и красота, творчество, еда, технологии, дизайн. Партнерами проекта выступили каналы Boomerang, Eurosport, Paramount Comedy, Sony Channel, TLC, «ЖИВИ!» и «БобЁр». Музыкальными гостями стали группа ARTIK&ASTI и исполнитель Иван Дорн. В 2019 году «DOM.RU FEST» примут Воронеж, Саратов, Тюмень и Челябинск.

«Совместно с мировыми и российскими телеканалами мы представили в Иркутске и Волгограде новый фестивальный формат летнего отдыха. Над масштабным проектом работала команда из 15 человек. Мы сделали телевидение ближе и превратили в центр впечатлений не только дома наших клиентов, но и целые города. Рады, что «DOM.RU FEST» получил высокую оценку экспертного совета премии «bema!». Для нас это и знак признания, и знак качества одновременно. В этом году «Дом.ru» подарит особую фестивальную атмосферу жителям сразу четырех городов», — комментирует Андрей Чазов, директор по продуктам и маркетингу B2C «Дом.ru».