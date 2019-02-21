Коллективы сельских медицинских учреждений будут пополнены новыми кадрами уже до конца текущего года. Такое решение было принято на прошедшем заседания межведомственной комиссии, которое провел заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Шкарин.

Участие в совещании приняли председатель комитета Волгоградской областной Думы по охране здоровья Наталья Семенова, главные врачи медучреждений.

Владимир Шкарин поставил задачу главным внештатным специалистам разработать обучающие модули для врачей медицинских организаций, показатели работы которых ниже среднего областного уровня.

Так, по итогам заседания было решено, что до конца 2019 года 99 «земских врачей» и 50 «земских фельдшеров» отправятся работать в сельские медицинские учреждения региона.

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февраль, 2019

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