В волгоградском регионе уже строят планы по будущему расселению жителей из аварийного жилья. Как сообщают в комитете строительства Волгоградской области, до 2024 года в регионе планируется ликвидировать свыше 170 тысяч квадратных метров аварийного фонда. Сегодня соглашение о сотрудничестве, которое гарантирует выделение федеральных средств на реализацию программы, подписано между Волгоградской областью и Минстроем России.

На данный момент идет формирование региональной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», которая должна быть принята не позднее апреля. Уже до конца 2019 года намечено расселить 2,6 тысячи квадратных метров аварийного фонда. Добавим, что программа нацелена на переселение людей из непригодного жилья, признанного таковым в период с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года.

В Волгоградской области продолжается системная работа по ликвидации аварийного жилья с привлечением средств Фонда ЖКХ. За последние десять лет региону предоставлена финансовая поддержка в объеме 3,7 миллиардов рублей. Построены 62 многоквартирных дома, приобретены более двух тысяч квартир в новостройках, что позволило расселить порядка 180 тысяч «аварийных» квадратных метров, где проживали 12 тысяч человек.