Количество контейнеров в Волгограде до 1 марта увеличится с 5 тысяч до 9,8 тысяч.

Всего до 1 марта Региональный оператор установит 9793 новых евро-контейнера объемом 1,1 м3, что вдвое больше расчетного объема из территориальной схемы.

Также, до 1 марта к уже существующим 248 дополнительно будут установлены 8-кубовые бункеры в количестве 80 штук, в совокупности их будет установлено 328 штук. Уже поступили в обращение 19 «бункеров 37 м3», и их общее количество составило 74 штуки, а также 648 контейнеров 0,66 м3 — для многоквартирных домов с мусороприемником.

На конец января Региональный оператор имел в обеспечении 88 единиц специализированной техники. Сегодня прибыли еще три мусоровоза, и до 20 февраля поступят еще четыре единицы техники. Таким образом, к концу февраля будет 95 единицы специализированной техники.

С 1 марта обязательной станет фото- и видеофиксация состояния контейнерных площадок вблизи жилых домов. Это позволит улучшить качество оказания коммунальной услуги для жителей региона. Также, инспекторы Регионального оператора отслеживают несистемные места накопления.

Отметим, на текущем этапе важнейшим шагом является составление органами местного самоуправления полного реестра мест (площадок) накопления ТКО и внесение сведений о них в региональные территориальные схемы в области обращения с отходами. Ускорение этого процесса очень важно, так как корректировка территориальных схем будет проводиться уже в ближайшее время.

Ежедневно работает единый номер регионального оператора: 8-800-350-43-48.

Официальный сайт регионального оператора UO34.ru