Дни польской культуры ждут посетителей с 18 по 21 февраля. В это время гости смогут посетить документальную фотовыставку, концерты, лекции, а также познакомиться с польской кухней.

Открытие Дней польской культуры состоится 18 февраля в 18:00 в областной научной библиотеке имени Горького. Вниманию посетителей представят документальную выставку фотографий «Как феникс из пепла. Уничтожение и восстановление Варшавы 1939-1955». Экспозиция посвящена трагическому моменту в истории польской столицы, когда во время Второй мировой войны она была практически полностью разрушена. В открытии выставки примет участие директор польского культурного центра в Москве Дариуш Клеховский.

19 февраля в 18-:30 в «Царицынской опере» начнется концерт польского пианиста, лауреата международных конкурсов в Сан-Себастьяне, Праге и Варшаве Томаша Риттера. Музыкант исполнит программу произведений Фредерика Шопена.

20 февраля в областной библиотеке имени Горького состоится лекция известного специалиста по истории Варшавы Ежи Маевского — речь пойдет об уникальном проекте по воссозданию польской столицы.

Завершится программа 21 февраля вечером польской кухни. Свои шедевры представит шеф-повар ведущих краковских ресторанов Кшиштоф Салава. Отметим, что в этом году Краков объявлен гастрономической столицей Европы. Также, в программе вечера — знакомство с главными достопримечательностями Польши, которые представят специалисты туристических компаний.