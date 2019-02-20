У жителей и гостей города есть возможность побольше узнать о казачьей культуре. Это можно сделать в Центральной городской библиотеке (проспект им. В.И. Ленина, 42), где 21 февраля откроются Дни казачьей культуры. В рамках просветительского цикла «Донская быль: история и слово» в главной муниципальной библиотеке Волгограда состоятся встречи с писателями и художниками, музыкальные вечера, презентации книг.

Первым мероприятием цикла станет презентация книги члена Союза журналистов России, краеведа и литератора Николая Бичехвоста «Корсары парагвайской сельвы». Мероприятие состоится 21 февраля при участии барда-исполнителя Станислава Королёва. Начало в 14-00.

В рамках Дней казачьей культуры на март и апрель запланированы еще несколько мероприятий. Среди них – презентация поэтического альманаха «Корни и крона» членов Волгоградского отделения Союза писателей России Людмилы Кузнецовой-Киреевой и Никиты Самохина, встреча-интервью с членом Союза художников России Геннадием Антюфеевым (Суровикино, Волгоградская область) и многие другие. Вход на все мероприятия свободный.