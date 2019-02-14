Лесные массивы волгоградского региона в ближайшем будущем пополнят более чем 6,5 миллионов однолетних и двухлетних саженцев, которые будут выращены в питомниках Волгоградской области в ближайшие два года. Планируется, что более 2 миллионов получат из посевного материала федерального фонда семян. Реализация регионального проекта «Сохранение лесов», вошедшего в нацпроект «Экология», позволит увеличить площади восстановления лесов с 1,25 тыс. гектаров в текущем году до 1,7 тыс. в 2024-м, укрепить существующий лесной фонд.

Как сообщают в облкомприроды, для обеспечения работ по высадке леса в 2021 году на площади в 1,5 тыс. гектаров необходимо вырастить более 6,5 миллионов сеянцев, из них 3 миллиона — хвойных пород. Часть семян, посев которых предстоит провести этой весной, была заготовлена в лесничествах Волгоградской области. Кроме того, 150 килограммов высококачественных семян сосны обыкновенной с уровнем всхожести более 80% выделены региону из федерального фонда семян — из них в лесных питомниках будут выращены более 2 миллионов сеянцев. Через два года подросшие растения высадят на площади более 450 гектаров.

В этом году в лесничествах Волгоградской области будут высажены около 5 миллионов сеянцев, их них более 2 миллионов — деревьев хвойных пород.

Лесовосстановительными мероприятиями будет охвачена площадь в 1250 гектаров: более тысячи гектаров займут сеянцы хвойных и лиственных пород, на остальной площади проведут посев желудей для создания новых дубовых насаждений.