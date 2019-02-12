До конца 2023 года в регионе планируется построить комплекс гидротехнических сооружений (ГТС), которые обеспечат дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы в меженный период в объеме 100 кубических метров в секунду. Объекты будут возведены в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

Проект комплекса ГТС для дополнительного обводнения Волго-Ахтубинской поймы предстоит разработать в течение двух лет — эксперты оценят эффективность возведения объектов с учетом сроков строительства и объемов финансирования. Для координации действий органов исполнительной власти, местного самоуправления и организаций при проектировании и строительстве ГТС создан экспертный совет, который возглавил заместитель губернатора – председатель комитета сельского хозяйства Волгоградской области Василий Иванов. Помимо представителей органов власти, в коллегиальный орган вошли руководители региональных и федеральных проектных и научно-исследовательских институтов.

В общей сложности в ближайшие годы в рамках национального проекта в Волгоградской области предстоит улучшить пропускную способность 93 водных объектов, построить и реконструировать более 70 водопропускных сооружений. В результате площадь восстановленных водных объектов составит 327 гектаров, улучшится экологическое состояние гидрографической сети протяженностью 100 километров. Кроме того, в пойме продолжается ликвидация накопленного ущерба — по федеральному проекту «Чистая страна» планируется очистить от свалок более 20 гектаров территории природного парка.

Добавим, что только в ближайшие три года финансирование региональных проектов в рамках национального проекта «Экология» составит более десяти миллиардов рублей.