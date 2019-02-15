Жителей региона вновь приглашают пройти бесплатное обследование. Проверить свое здоровье можно будет 16 февраля в рамках акции «Диспансеризация выходного дня». Чтобы бесплатно проверить состояние здоровья, надо обратиться в поликлинику в своем районе.

«Диспансеризация выходного дня» проводится каждую третью субботу месяца. 16 февраля жителей Волгограда без предварительной записи с 8:00 до 14:00 примут врачи в поликлиниках №№ 1, 20, 28, 12, 3, 4, 5, 30, а также амбулаторно-поликлинических отделениях больниц №№ 7, 15, 11.

С апреля 2019 года впервые к организации акции привлекут волонтеров-медиков — они будут выезжать в муниципальные образования Волгоградской области, проводить первичный медосмотр, консультировать пациентов по вопросам профилактики заболеваний и сохранения здоровья.

По данным комитета здравоохранения Волгоградской области, результатом профилактической и просветительской работы 2018 года стал рост числа граждан, заботящихся о своем здоровье. Так, по итогам диспансеризации в прошлом году на 5% увеличилось количество пациентов, обращающихся повторно за информацией и медицинской помощью в центры здоровья и отделения медицинской профилактики.

Кроме того, жители региона стали активнее проходить регулярную диспансеризацию по месту жительства — в прошлом году число обратившихся составило 402 106 человек.

Своевременная проверка здоровья позволяет выявить факторы риска развития заболеваний: самым распространёнными являются избыточная масса тела (34,6% от числа прошедших медосмотры), нерациональное питание (21,2%), низкая физическая активность (14,7%), курение (10,8%).