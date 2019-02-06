В Волгограде состоится IV открытый фестиваль-конкурс духовно-нравственной культуры «Колокола России», который будет проходить 20-21 февраля на базе Детско-юношеского центра Волгограда, муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №11 Ворошиловского района» и Казанского кафедрального собора. Свое творчество представят учащиеся 1-11 классов и педагоги образовательных учреждений Волгограда — более 130 участников из 52 общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, воскресных школ Волгограда и Дубовского района Волгоградской области.

Конкурс проводится по инициативе департамента по образованию администрации Волгограда и Волгоградской епархии Русской православной Церкви.

Фестиваль-конкурс «Колокола России» будет проходить по нескольким номинациям – конкурс чтецов «Царицын-Сталинград-Волгоград: с ВЕРОЙ в душе», конкурс рисунков «Малиновый звон над городом моим», конкурс декоративно-прикладного творчества «Мой город православный», конкурс сочинений или авторских стихов «Я ВЕРЮ в тебя, мой город (край) родной!», конкурс фотографии «Родная земля православная», презентации семейных традиций «Живая душа», конкурс педагогических материалов «Из опыта работы по духовно-нравственному воспитанию «Одна моя педагогическая победа…».

Программа фестиваля рассчитана на два дня. В первый день «Колокола России» пройдут 20 февраля на базе МОУ «Лицей №11 Ворошиловского района Волгограда». Здесь состоятся мастер-классы и работа по секциям. Участников ждет также встреча с настоятелем Казанского кафедрального собора, протоиереем Вячеславом Жебелевым, который проведет историко-культурное знакомство с Казанским кафедральным собором, после чего состоится концерт колокольной музыки на большой колокольне Казанского кафедрального собора.

Во второй день фестиваля, 21 февраля, на базе Детско-юношеского центра Волгограда состоится выставка работ декоративно-прикладного творчества, рисунков и фотографий, торжественное закрытие фестиваля-конкурса и церемония награждения участников. Также в этот день будут организованы бесплатные экскурсии в Волгоградский областной краеведческий музей для всех участников фестиваля-конкурса «Колокола России».