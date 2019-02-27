Узнать, как устроено телевидение, а также попробовать себя в роли телеведущего можно будет уже в ближайшие выходные в ТРЦ «Акварель», где состоится интерактивный квест для детей «Путешествие в страну телевидения». Его организаторами выступают оператор цифровой среды Триколор и телеканал «Рыжий».

Как сообщают огранизаторы, мероприятие состоится 2 марта. В течение дня каждый из гостей сможет попробовать себя в качестве телеведущего, оператора, звукорежиссера, монтажера, а также в других телевизионных профессиях. Дети будут учиться готовить репортажи, записывать интервью, снимать сюжеты с помощью дополненной реальности. Кроме того, будет организована шоу-программа (викторины, шоу мыльных пузырей, выступления музыкальных коллективов и др.).

На старте дети вместе с родителями получат маршрутный лист со схемой студии, по которой команде предстоит пройти игровые станции-площадки и выполнить веселые задания. Участники, которые пройдут все этапы, получат на финише подарки. А для гостей пройдет развлекательная программа с розыгрышем призов.

Время начала: 11:00

Возраст участников: 4 – 12 лет

Вход на мероприятие свободный.