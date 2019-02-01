Жительниц региона приглашают принять участие в акции День женского здоровья, которую проведет 2 февраля 2019 года с 09:00 до 15:00 ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер» и которая будет посвящена онкологическим заболеваниям молочной железы.

В этот день любой желающий сможет бесплатно и без направления попасть на прием к онкологу, обратившись в поликлинику ГБУЗ «ВОКОД» и его филиалы (Волжский, Камышинский, Михайловский). При необходимости проводится дополнительное обследование.

Обследование включает в себя осмотр онкомаммолога; последующая маммография и УЗИ по показаниям первичного приема.

Кроме того, в этот день будет проводиться распространение информационных материалов о ранних признаках болезни, факторах риска и факторах защиты от рака.

Адреса учреждений, где проводится мероприятие:

1. ГБУЗ «ВОКОД», г. Волгоград, ул. им. 3емлячки, 78;

Предварительная запись на прием к специалистам Волгоградского филиала будет осуществляться по телефону: 8 (8442) 609 — 608

2. Волжский филиал ГБУЗ «ВОКОД», г. Волжский, ул. Комсомольская, 25;

Предварительная запись на прием к специалистам Волжского филиала будет осуществляться по телефону: 8 (905) 397-36-77

3. Камышинский филиал ГБУЗ «ВОКОД», г .Камышин, ул. Днепровская, 43;

Предварительная запись на прием к специалистам Камышинского филиала будет осуществляться по телефону: 8(8445)79-04-79

4. Михайловский филиал ГБУЗ «ВОКОД», г. Михайловка, ул. Мичурина, 2.

Предварительная запись на прием к специалистам Михайловского филиала будет осуществляться по телефону:8(84463)27-6-90.

Запись осуществляется с 29.01.2019 с 12:00 до 16:00.