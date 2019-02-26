В Волгоградской филармонии (ЦКЗ) выступит один из самых известных и любимых джазовых коллективов Волгограда «Combo-jazz-band», который представит новую программу. Концерт будет проходить 1 марта, начало в 18:30.

«Combo-jazz-band» по руководством Анатолия Воронова вот уже более трёх десятилетий дарит своё мастерство волгоградским любителям джаза. Концерт «Презентация» станет премьерным выступлением популярного ансамбля на главной концертной площадке города.

«Презентация» представляет широкий спектр основных периодов и стилей импровизационной музыки в истории её развития. Красивые мелодические линии от Леонарда Бернстайна и Ирвина Берлина, джаз-роковые и прифанкованные конструкции эпохи Рея Чарльза и Джо Завинула, упругие танцевальные ритмы Чаки Хан и Этты Джеймс в исполнении талантливых солистов-вокалистов привнесут весеннее волнение и частичку адреналина. А разнообразие стилей инструментальных композиций Пэт Метени, Роя Харгрова, Маркуса Миллера, Кенни Гаррета и Чика Кореа в импровизациях музыкантов ансамбля не оставит в зале равнодушных и расширит число любителей этой замечательной музыки.

В концерте примут участие солистки Александра Соловьева, Ева Керн, ТАЛИ и Кристина Лех. Билеты можно забронировать по ссылке. Телефоны для справок: 38-66-00, 38-66-05, 98-52-24